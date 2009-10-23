На Майдане Незалежности состоится съезд по выдвижению Тимошенко кандидатом в Президенты

В субботу, 24 октября, в 18.00, в Киеве, на Майдане Незалежности, состоится съезд по выдвижению Юлии ТИМОШЕНКО кандидатом на пост Президента Украины.

Аккредитация для журналистов проводится по телефонам: 527-70-84, 067-699-17-66. Аккредитация проводится до 16.00 пятницы, 22 октября.

Начало регистрации журналистов в субботу, 24 октября, в 17.00 (вход в сектор для прессы со стороны Консерватории).