Литвин запретил нардепам ездить в командировки в рабочее время

Председатель Верховной Рады Владимир Литвин запретил народным депутатам уезжать в командировки во время пленарных недель

Об этом «Делу» заявил народный депутат от БЮТ Василий Кравчук. «Мы обсуждали этот вопрос на заседании регламентного комитета и пришли к выводу, что это распоряжение спикера Литвина незаконно, поскольку нарушает закон о статусе народного депутата и нормы регламента», — отметил он.

Пресс-секретарь спикера Ольга Черная подтвердила изданию, что Литвин действительно издал такое распоряжение. «Распоряжение предполагает запрет на выезд в командировки во время пленарных недель, однако оно не распространяется на участников официальных делегаций», — отметила она. В то же время, согласно тексту распоряжения, кроме участия в официальных делегациях, парламентарий может отлучиться во время пленарной недели по решению Верховной Рады — если большинство проголосует за командировку того или иного депутата, он сможет ее оформить и выехать. Есть еще третий способ избежать работы в парламенте — написать заявление самому спикеру. В его силах своей резолюцией дать депутату зеленый свет. В ином случае командировка будет считаться незаконной, а с депутата снимут зарплату за прогулы.

«Спикер в очередной раз принял волюнтаристское распоряжение, а за то, что сам Литвин 20-21 октября летал в Лондон, он должен высчитать из своей зарплаты кругленькую сумму», — считает член комитета парламента по иностранным делам нардеп Леонид Кожара. Коллега Кожары по комитету Оксана Билозир («НУ — НС») о подобном распоряжении Литвина впервые услышала от корреспондента «Дела». «Я думаю, что документ касается визитов депутатов из групп дружбы с другими странами, например «Украина — Россия». Такие командировки в кризисное время действительно должны быть оплачены или принимающей стороной, или из собственных карманов депутатов, а визиты в международные организации, в которых мы исполняем представительские функции, должны будут оплачиваться, как и раньше, за счет парламента», — рассуждает Билозир. Депутат от Блока Литвина Валерий Баранов решение своего шефа поддерживает. «В пленарные дни нужно сидеть в сессионном зале, а не болтаться по командировкам. На командировки есть специально отведенные недели — для работы в комитетах и округах», — утверждает он.

Вместе с тем сторонники Литвина неофициально заявляют о том, что распоряжение спикера прежде всего касается участившихся накануне президентских выборов поездок нардепов в свои избирательные штабы.