Янукович нашел деньги для Тимошенко

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ призвал премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО выделенные на пиар-акции средства направить на финансирование повышенных социальных стандартов.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии В.ЯНУКОВИЧА по поводу заявления Ю.ТИМОШЕНКО о том, что правительство обратится к Президенту с просьбой ветировать принятый вчера Верховной Радой закон о повышении социальных стандартов.

“Я хочу дать ответ Юлии ТИМОШЕНКО: Прекратите врать людям! Снимите деньги со своих пиар-акций, которые вы проводите по всей Украине. Это - миллиарды гривен. И отправьте людям на пенсии и заработные платы. Это вам и будут средства. Хватит издеваться над людьми!”, - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 20 октября Верховная Рада Украины приняла закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной зарплаты в 2010 году».

Законом устанавливается прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере: с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн.

Кроме того, законом установлена минимальная заработная плата с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.

Комментируя принятие этого закона, заместитель министра финансов Владимир МАТВИЙЧУК заявил, что из-за увеличения минимальной заработной платы нужно будет сократить 45% работников бюджетной сферы.