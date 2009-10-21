В Генпрокуратуре утверждают, что Луценко соврал

Генеральная прокуратура Украины опровергает вчерашнее заявление с трибуны парламента министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО о том, что уголовное дело о развращении детей в Крыму находилось в Генпрокуратуре месяц в связи с рассмотрением представлений следователя о проведении следственных действий.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Генпрокуратуры, переданном агентству УНИАН.

Как отмечается в документе, "учитывая это, пресс-служба Генеральной прокуратуры уполномочена заявить, что приведенная информация не отвечает действительности. В действительности указанное уголовное дело находилось на изучении в Генеральной прокуратуре один день, 13 октября 2009 года, в связи с рассмотрением обращений народного депутата Украины Григория ОМЕЛЬЧЕНКО и представителя потерпевших детей. В этот же день уголовное дело, после выполнения следственных действий, возвращено в Главное следственное управление МВД Украины для дальнейшего расследования".

Также в Генпрокуратуре заверили, что "на протяжении ведения досудебного следствия вопрос согласования представлений следователей, в соответствии с действующим законодательством, Генеральной прокуратурой Украины решалось безотлагательно. В настоящее время уголовное дело находится на постоянном контроле генерального прокурора Украины".

Как известно, 20 октября на пленарном заседании Верховной Рады во время заслушивания информации о состоянии расследования по уголовному делу, возбужденному по факту половых преступлений в отношении малолетних, Ю.ЛУЦЕНКО сказал: "12.10 дело истребовано в Генеральную прокуратуру Украины. 13.10 состоялось заявление депутата Партии регионов о причастности депутатов, о чем никогда за 7 месяцев следствия не было ни одного официального и неофициального заявления тех, кто проходил по этому следствию. 14.10 нам Генпрокуратура, наконец, поддержала наше ходатайство об обыске у подозреваемых работников "Артека". До этого времени это дело месяц лежало там, около месяца".