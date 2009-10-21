Мыльная опера с неприкосновенностью затянется на год-два?

Народный депутат Украины Инна БОГОСЛОВСКАЯ называет вчерашнее голосование за законопроект о снятии депутатской неприкосновенности избирательным трюком. Об этом она заявила в комментарии УНИАН.

«У парламентариев была реальная возможность уже сейчас ограничить свою неприкосновенность. Однако вместо того, чтобы поддержать законопроект Вячеслава КИРИЛЕНКО, который уже прошел экспертизу Конституционного Суда, они решили получить отсрочку и проголосовали за проект ЯНУКОВИЧА-ЛАВРИНОВИЧА, а он еще не рассматривался в КС. Таким образом, «мыльная опера» с неприкосновенностью может затянуться на год-два», - говорит И.БОГОСЛОВСКАЯ.

По словам внефракционного депутата, цинизм депутатского корпуса иногда не имеет границ. «Я голосовала за оба законопроекта, потому что считаю, что нам обязательно нужно ограничить депутатскую неприкосновенность. Все, и простые граждане, и депутаты, должны быть равны перед законом. Но результативное голосование лишь по одному из них говорит, что депутаты сознательно пошли на обман людей», - отмечает И.БОГОСЛОВСКАЯ.

Она подчеркивает: в случае поддержки законопроекта В.КИРИЛЕНКО, уже сейчас после повторного голосования можно было бы подвергнуть преследованию парламентариев, замешанных в уголовных делах.

«В последнее время увеличилось количество уголовных дел, в которых фигурируют народные депутаты. Без ограничения статуса депутатской неприкосновенности они вряд ли будут расследованы и доведены до суда. А значит, виновные могут остаться безнаказанными», - говорит депутат.

И.БОГОСЛОВСКАЯ прогнозирует, что рассмотрение законопроекта ЯНУКОВИЧА-ЛАВРИНОВИЧА в КС может затянуться.

«Результат мы получим не раньше весны. Вполне возможно, что какая-то часть этого проекта будет признана неконституционный, и тогда придется начинать все сначала – регистрировать новый законопроект, рассматривать его в Верховной Раде и т.д. Это все может затянуться на годы. А тем временем, у нас будут новые дела по педофилии, охота на людей в угодьях и другие кричащие преступления с участием депутатов», - резюмирует И.БОГОСЛОВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, 20 октября на рассмотрение в Верховной Раде Украины были представлены два законопроекта относительно отмены депутатской неприкосновенности.

В частности, законопроектом «О внесении изменений в Конституцию Украины», предложенным народными депутатами от Партии регионов, предлагается отменить неприкосновенность народных депутатов, Президента Украины и судей Украины.

Вторым законопроектом, одним из авторов которого является В.КИРИЛЕНКО, и который уже отправлялся на заключение Конституционного Суда, предусматривается отмена лишь депутатской неприкосновенности.

Однако Верховная Рада Украины предварительно одобрила и направила на рассмотрение Конституционного Суда проект закона «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно гарантии неприкосновенности для отдельных должностных лиц)», предлагаемый ПР. За данное решение проголосовали 390 из 438 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.