Гриценко сдался в ЦИК

Народный депутат из фракции "Наша Украина – Народная самооборона" Анатолий ГРИЦЕНКО сегодня подал документы в Центральную избирательную комиссию на регистрацию кандидатом в Президенты Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, по закону, ЦИК должен рассмотреть документы в течение пяти дней и принять решение о регистрации.

Комментируя это событие, А.ГРИЦЕНКО отметил: «Первую победу мы уже одержали. Причем не только ГРИЦЕНКО, а наши украинские граждане: 2,5 млн. грн. залога, которые дают право на участие в выборах, собрал народ Украины. Если меня спросят, кто вам дал деньги на выборы, то я могу сказать честно, глядя людям в глаза, – это украинский народ. Люди, которых я не знаю, люди, которые не выдвинули ни одного условия, – ни стать министром, ни губернатором, ни отдать какой-то завод».

А.ГРИЦЕНКО сообщил, что из залоговой суммы 2,5 млн. грн. только 10 тысяч – его собственные средства и средства его семьи. Самый большой взнос - 150 тыс. грн., самый маленький – 5 грн.

Также он сказал, что в течение пяти дней получает удостоверение кандидата в Президенты Украины.

«Моя программа называется по-военному четко и ответственно – «Присягаю народу Украины». Я иду на эти выборы защищать народ, который люблю, и я объявляю войну их государству – государству стельмахов, лозинских, зварычей», - сказал А.ГРИЦЕНКО.