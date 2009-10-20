Замгенпрокурора незаконно возбудил уголовное дело - решение суда

Печерский районный суд г. Киева своим решением установил факт безосновательного возбуждения заместителем генерального прокурора Украины Ренатом КУЗЬМИНЫМ уголовного дела.

Об этом идет речь в копиях судебных документов, которыми располагает УНИАН.

В частности, в отдельном постановлении Печерского районного суда г. Киева от 17.07.2009 г., речь идет о вынесенном Р.КУЗЬМИНЫМ в марте 2009 г. постановлении о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя директора ООО «История города», адвоката С. по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство).

Особенность этого дела заключается в том, что оно касается большого земельного участка (более 1 га) в Печерском районе г. Киева, который еще в 2007 г. по решению Киевсовета был продан ООО «История города» более чем за 30 млн. грн.

Рассматривая по жалобе С. указанное постановление, суд установил, что материалы, на основании которых Р.КУЗЬМИН возбудил уголовное дело, не содержат достаточных данных, указывающих на наличие в действиях С. признаков указанного преступления. Суд также пришел к выводу, что постановление о возбуждении уголовного дела не отвечает требованиям статей 94, 97, 98 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В своем отдельном постановлении суд отметил, что уголовно-процессуальное законодательство допускает возбуждение уголовного дела лишь в случаях, когда есть достаточные данные, указывающие на наличие признаков преступления. Содержание данного постановления не отображает формы объективной стороны совершенного С. преступления, а предоставленные суду материалы, которые были основанием для возбуждения уголовного дела, не содержали данных, указывающих на наличие признаков этого преступления, что по своей сути указывает на немотивированность постановления о возбуждении уголовного дела и фактическую беспочвенность его вынесения.

“Изложенное может свидетельствовать о поспешности принятия постановления, а его вынесение обусловливается исключительно волей субъекта возбуждения уголовного дела”, - отмечено в отдельном постановлении.

О выявленных недостатках при возбуждении уголовного дела также извещен генеральный прокурор.

28.08.2009 г. коллегия судей Апелляционного суда г. Киева, рассмотрев апелляции прокурора на постановление Печерского районного суда, постановила оставить их без удовлетворения. Вместе с тем, постановление Печерского суда от 17.07.2009 г., которым была удовлетворена жалоба С. и отменено постановление заместителя генпрокурора о возбуждении в отношении него уголовного дела, и отдельное постановление Печерского суда, вынесенное в адрес генерального прокурора, оставить без изменений.

Как сообщал УНИАН, 15 марта 2007 г. Киевский городской совет принял решение о выделении земельного участка площадью 1,23 ООО “История города” в аренду на 5 лет под будущий Музей истории Киева.

На пленарном заседании сессии 26 апреля 2007 г. Киевсовет продал ООО “История города” землю по ул. Институтской, 3, переданную в марте в аренду этому обществу. Земельный участок площадью 1,23 га по указанному адресу продан за 30 млн. 807 тыс. грн. В решении отмечено, что продажа осуществляется для реконструкции, строительства, эксплуатации и обслуживания Музея истории Киева в составе административно-гостиничного комплекса с помещениями общественного и торгового назначения и паркингами.