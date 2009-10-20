От Тимошенко требуют реакции на криминальные истории с бютовцами

Лидер партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ призывает премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО выразить свою позицию относительно скандала с насилием над детьми.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

Политик констатировал, что некоторые политики немедленно использовали информацию о насилии над несовершеннолетними как средство сведения счетов и порочения конкурентов. По его словам, по сути, дети подверглись двойной эксплуатации – сексуальной и политической. Однако если в первом случае виновные могут быть наказаны судом, то во втором – депутаты не понесут никакой ответственности за то, что своими заявлениями не помогли в установлении истины, однако использовали детей в качестве расходного материала в политическом соперничестве.

«Это - химически чистый цинизм», - заявил И.КРИЛЬ, - в котором нет ни молекулы морали, чести и порядочности. Отдельные ярые защитники подмоченной политической репутации уже вытащили давно истлевшие обвинения, которые не лезут ни в какие ворота. Не менее унизительным для парламента является и то, что многолетняя идея об отмене неограниченной депутатской неприкосновенности стала актуальной только после того, как фамилии депутатов засветились в страшном преступлении».

По убеждению председателя “Единого Центра”, фигуранты этого скандала должны были бы добровольно написать заявления и снять с себя депутатский иммунитет на период расследования. Этим шагом они могли бы, по крайней мере, отбросить эмоциональные подозрения в причастности к преступлению и открыто подтвердить готовность сотрудничать со следствием. Ведь в таком случае все их публичные высказывания и свидетельства будут иметь совсем другое значение по уголовному делу.

Политик отметил, что свою позицию в этом вопросе не выразила Ю.ТИМОШЕНКО, хотя очень серьезные обвинения касаются представителей именно ее политической силы. По его словам, особенно важно услышать отношение руководительницы БЮТ к этому скандалу учитывая то, что за последние четыре месяца произошел второй случай, когда безобразия связывают с народными депутатами из этого блока.

«Наверное, Юлии Владимировне стоит ответить на вопрос, почему персонажами криминальных историй являются ее коллеги по БЮТ. Иначе ее молчанка лишь будет усиливать самые грустные подозрения. Так же министру внутренних дел в правительстве Ю.ТИМОШЕНКО дело о насилии над малолетними нужно воспринять как профессиональный вызов, а не использовать его как повод для пиар-контратак и отбеливания непривлекательного образа МВД», - отметил И.КРИЛЬ.