Ющенко жаль, что нардепы потеряли возможность снять иммунитет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что народные депутаты сознательно медлят с принятием решение об отмене своей неприкосновенности.

Как передает корреспондент УНИАН, эту позицию В.ЮЩЕНКО обнародовала сегодня на брифинге пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА.

«Сегодняшнее решение о поддержке в первом чтении и направлении в Конституционный Суд проекта изменений в Конституцию Украины об отмене неограниченной депутатской неприкосновенности, отмены неприкосновенности Президента Украины и судей можно было бы только приветствовать», - процитировала И.ВАННИКОВА слова Президента.

В то же время, он считает, что сочетание этих положений в одном документе означает отказ от принятия решения об отмене неприкосновенности народных депутатов уже сегодня.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что сейчас в ВР имеется законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов. Настоящий документ ранее был поддержан простым большинством, и относительно него Конституционный Суд дал положительное заключение.

«Все, что должны были бы сегодня сделать народные депутаты, - это поддержать данный закон двумя третями голосов. Тогда уже сегодня можно было бы говорить о том, что Верховная Рада Украины предприняла содержательный шаг к построению государства, в котором закон действительно один для всех», - отметил Президент.

В то же время, по убеждению В.ЮЩЕНКО, вопрос об отмене неприкосновенности Президента только искусственно привязан к неприкосновенности депутатов.

Как считает Президент, эти вопросы можно было бы решить в рамках отдельного закона, проголосовать за него сегодня в первом чтении и соответственно направить его в КС.

По данному вопросу И.ВАННИКОВА привела результаты социологического исследования, которые показали, что 80% украинцев выступают за отмену неограниченной неприкосновенности народных депутатов.

«Сегодня депутаты утратили возможность выполнить свои обязательства перед обществом и на самом деле отменить депутатскую неприкосновенность», - заявил В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 октября, Верховная Рада направила на рассмотрение Конституционного Суда одобренный проект закона «О внесении изменений в Конституцию Украины (о гарантии неприкосновенности для отдельных должностных лиц)». За данное решение проголосовали 390 из 438 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.