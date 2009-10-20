Лавринович о ДТП, в котором ранена девушка: пострадал не я, а автомобиль

В дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля первого заместителя председателя Верховной Рады Александра ЛАВРИНОВИЧА пострадала девушка.

Об этом сегодня пишет «Газета по-киевски».

Как данным газеты, авария с черным шестисотым «Мерседесом» с номерами Верховной Рады случилась в ночь на субботу. На улице Довженко (район станции метро «Шулявская») VIP-автомобиль столкнулся со «Шкодой Фелицией», ехавшей сзади в том же направлении – в сторону Петровки. «Мерседес» оказался автомобилем первого вице-спикера А.ЛАВРИНОВИЧА. В официальных документах утаили факт, что один из руководителей парламента был в машине. При этом сам вице-спикер подтвердил, что таки был участником происшествия.

«В ДТП пострадал не я, а автомобиль, – сказал «Газете...» А.ЛАВРИНОВИЧ. – В тот день я возвращался после вечернего политического ток-шоу домой. Вдруг в боковую часть машины, что-то бабахнуло. Не могу сказать, кто прав, кто виноват – я не обязан исполнять функции автоинспектора. Я спросил у своего водителя – есть ли пострадавшие. Он ответил, что нет».

Газета предполагает, что выйти из машины и проверить, правду ли говорит его водитель, сам первый вице-спикер ВР вероятно не удосужился. Однако пострадавшие в ДТП таки были. Пассажирке «Шкоды» понадобилась госпитализация. Сейчас 23-летней Ольге ЯКОВЕНКО нельзя ходить, читать, смотреть телевизор, слушать радио и подолгу разговаривать. У пострадавшей отек мозга и рваная рана века.

«Я ехала в такси, вдруг прямо на нас вылетела какая-то машина, – рассказывает Ольга. – Удар – больше ничего не помню, очнулась уже в больнице. Сначала меня повезли в офтальмологию: зашивать веко и вынимать из правого глаза стеклянные осколки. Пока пострадавшим глазом вижу расплывчато, что будет дальше – не знаю. 17-го числа перевели в нейрохирургию. У меня сотрясение мозга, небольшой отек и, возможно, что-то с шейными позвонками. Сижу на таблетках и обезболивающих уколах».

Рядом с О.ЯКОВЕНКО круглосуточно находится ее парень Сергей.

«Когда это случилось, Оля набирала меня раз десять. Потом выяснилось, что она вообще этого не помнит. Еще она не смогла назвать врачам скорой свое имя: была временная потеря памяти от шока. Таксист (у него ушибы и синяки, но от госпитализации отказался) все время интересуется, чем помочь. Еще в ночь с пятницы на субботу мне звонили из милиции – беспокоились об Олином здоровье. Больше никто не звонил. От ЛАВРИНОВИЧА ничего не слышно», – сообщил он.

Как удалось узнать газете из источников в МВД, 45-летний водитель вице-спикера в своем объяснении ДТП описал своеобразно: «Я ехал по улице Довженко в направлении улицы Телиги со скоростью 30 км/ч(!) в крайнем левом ряду. В моем авто, кроме меня, никого не было. Справа на большой скорости проезжал светлый автомобиль, он меня подрезал, чтобы избежать столкновения, я немного вывернул влево, наехал на разделительную полосу. В этот момент в переднюю левую дверь меня ударила белая «Шкода Фелиция».

В свою очередь, водитель «Шкоды» – 35-летний Андрей (водительский стаж 14 лет) – для протокола рассказал совершенно иную версию: «Я двигался со скоростью 68 км/ч в сторону Петровки. Впереди в полусотне метрах ехал другой автомобиль. Эта передняя машина вдруг начала притормаживать и резко ушла вправо. В этот момент впереди возник 600-й «Мерседес», который разворачивался со среднего ряда через двойную осевую. Я резко притормозил, но машину понесло, и избежать столкновения с «Мерседесом» не удалось».

При этом в ГАИ говорят, что правила нарушил все-таки «Мерседес».

«По нашим данным «Мерседес», попавший в аварию, принадлежит автохозяйству Верховной Рады. У нас нет информации, что он закреплен конкретно за ЛАВРИНОВИЧЕМ. По предварительным данным, водитель «Мерседеса» во время маневрирования не предоставил преимущество в движении «Шкоде». Материалы передали в милицию», – рассказала «Газете...» Нина ХМЕЛЕВСКАЯ, пресс-секретарь Департамента ГАИ Украины.