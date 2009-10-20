Луценко сам расскажет Раде о скандале с развращением детей

На вечернем заседании, то есть в 16.00, парламент заслушает информацию представителей Генеральной прокуратуры Украины и Министерства внутренних дел Украины относительно деятельности правоохранительных органов в связи с распространением в СМИ сообщений о совершении преступных действий против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр ЛАВРИНОВИЧ, который вел утреннее заседание.

УНИАН в МВД Украины подтвердили, что министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО намерен прибыть в парламент и выступить перед депутатами по этому вопросу.

В то же время в пресс-службе Генпрокуратуры также отметили, что в ВР должен приехать или генпрокурор Александр МЕДВЕДЬКО, или его первый заместитель Виктор ПШОНКА.