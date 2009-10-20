ВР повысила соцстандарты

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о повышении минимальной зарплаты и прожиточного минимума (широко известный "закон о повышении соцстандартов")

"За" высказались 254 парламентария. Из них 172 голоса дала фракция Партии регионов, 33 – НУ-НС, коммунисты дали 27 голосов, Блок Литвина – 19, из числа внефракционных нардепов законопроект поддержали 10 человек.

Фракция Блока Юлии Тимошенко не дала ни одного голоса.

Как уточнил первый заместитель спикера парламента Александр Лавринович, ни одна из поправок, внесенных нардепами ко второму чтению и поддержанных комитетом, в окончательном тексте закона не учтена. Сессионный зал провалил все предложенные изменения.