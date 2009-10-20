«Левые» заявили о намерении принимать участие в выборах Президента

На протяжении 19 октября, первого дня избирательного процесса, 4 политических партии выявили намерение стать субъектами избирательного процесса на очередных выборах Президента Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции со ссылкой на министра Николая ОНИЩУКА, за засвидетельствованием копий уставов и свидетельств в Минюст уже обратились политическая партия «Союз левых сил» (руководитель Василий ВОЛГА), партия «Справедливость» (руководитель Станислав НИКОЛАЕНКО), Коммунистическая партия Украины (руководитель Петр СИМОНЕНКО) и Социал-демократическая партия Украины (объединенная) (руководитель Юрий ЗАГОРОДНИЙ).

Министр напомнил, что в соответствии со статьями 45 и 51 Закона Украины «О выборах Президента Украины», до уведомления об образовании избирательного блока и для регистрации кандидата на пост Президента Украины в Центральную избирательную комиссию должны быть поданы, в частности, копии свидетельства о регистрации партии (или партий, которые входят в блок) и ее устава (уставов партий, которые входят в блок), засвидетельствованные бесплатно Министерством юстиции Украины после начала избирательного процесса.

Как сообщалось, избирательный процесс очередных выборов Президента Украины начался 19 октября 2009 года в соответствии с частью третьей статьи 17 Закона Украины «О выборах Президента Украины» и постановления Верховной Рады Украины «О назначении очередных выборов Президента Украины» от 23 июня 2009 года №1535-VI.