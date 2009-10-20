БЮТ готов поддержать законопроект Януковича

Фракция БЮТ готова поддержать законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов, Президента и судей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента первый заместитель руководителя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

Он отметил, что фракция настаивает на необходимости рассмотрения двух законопроектов, касающихся отмены депутатской неприкосновенности.

При этом он заметил, что фракция БЮТ готова поддержать законопроект, внесенный лидером фракции Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ об отмене неприкосновенности как народных депутатов, так и Президента и судей.

А.КОЖЕМЯКИН подчеркнул, что на сегодня в парламенте «должен быть проведен тест» на то, выступают ли действительно политические силы за отмену депутатской неприкосновенности.