БЮТ вспомнил про старое заявление о замятом деле Януковича
Ключевое слово "изнасилование"
|Сергей СОБОЛЕВ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам народный депутат Украины от фракции БЮТ Сергей СОБОЛЕВ сегодня на брифинге в Верховной Раде Украины.
"Я нашел документ, который проливает свет на то, кому выгодно было раздувать скандал в "Артеке", - сказал С.СОБОЛЕВ. - Я имею в виду заявление Григория ОМЕЛЬЧЕНКО, прозвучавшее в стенах ВР (в октябре 2004 года – УНИАН)”.
По словам С.СОБОЛЕВА, в заявлении Г.ОМЕЛЬЧЕНКО речь шла о “двух уголовных делах, которые закончились привлечением к ответственности господина ЯНУКОВИЧА, и о следствии относительно третьих фактов, которые якобы имеются у господина ОМЕЛЬЧЕНКО, но он почему-то скрывал эти факты, и я хотел бы получить эти факты, это факты в отношении группового изнасилования и избиения женщины господином ЯНУКОВИЧЕМ. Но якобы это следствие было прекращено из-за того, что откупились от свидетелей, и, соответственно, потерпевших”.
“Я хотел бы, чтобы была создана следственная комиссия, для того, чтобы были выявлены все эти факты, и чтобы Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО предоставил эту информацию следственной комиссии, и мы могли бы дальше сделать заключение в отношении таких фактов”, - отметил народный депутат из фракции БЮТ.
С.СОБОЛЕВ заявил, что фракция БЮТ обращается к Генеральной прокуратуре с просьбой немедленно проверить эту информацию. "И чтобы она не потерялась, я инициировал направление пяти писем, в том числе и господину ЯНУКОВИЧУ как председателю фракции Партии регионов, с просьбой направить свои кандидатуры во временную следственную комиссию по фактам, которые были обнародованы Григорием ОМЕЛЬЧЕНКО с трибуны ВР", - подчеркнул он.
Депутат добавил: "Такие письма уже отправлены, а регламент требует 5-дневного рассмотрения дела. И независимо от того, будет ли фракция направлять своих представителей, такая комиссия будет создана автоматически".
Депутат подчеркнул, что после расследования этого дела будет известно, "кому выгодно раздувание, а не реальное расследование инцидента в "Артеке".
УНИАН обратился за комментарием к этой информации в пресс-службу Партии регионов.
Справка УНИАН. 6 октября 2004 года народный депутат Украины Г.ОМЕЛЬЧЕНКО направил депутатский запрос на имя генпрокурора Украины "О возбуждении уголовного дела против премьер-министра, кандидата на пост Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА и привлечение его к уголовной ответственности за злоупотребление властью, служебным положением, препятствие деятельности народного депутата Украины, преднамеренное непредоставление копий судебных решений, других документов о бывших судимостях и совершенных преступлениях В.ЯНУКОВИЧА". Соответствующий запрос зачитал на заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.