БЮТ вспомнил про старое заявление о замятом деле Януковича

Блок Юлии Тимошенко просит Генеральную прокуратуру Украины проверить заявление народного депутата Украины Григория ОМЕЛЬЧЕНКО пятилетней давности о том, что лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, еще находясь в Енакиево, якобы “организовал группу преступников, которые жестоко избили и изнасиловали женщину”. Также БЮТ предлагает создать временную следственную комиссию Верховной Рады Украины для проверки этой информации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам народный депутат Украины от фракции БЮТ Сергей СОБОЛЕВ сегодня на брифинге в Верховной Раде Украины.

"Я нашел документ, который проливает свет на то, кому выгодно было раздувать скандал в "Артеке", - сказал С.СОБОЛЕВ. - Я имею в виду заявление Григория ОМЕЛЬЧЕНКО, прозвучавшее в стенах ВР (в октябре 2004 года – УНИАН)”.

По словам С.СОБОЛЕВА, в заявлении Г.ОМЕЛЬЧЕНКО речь шла о “двух уголовных делах, которые закончились привлечением к ответственности господина ЯНУКОВИЧА, и о следствии относительно третьих фактов, которые якобы имеются у господина ОМЕЛЬЧЕНКО, но он почему-то скрывал эти факты, и я хотел бы получить эти факты, это факты в отношении группового изнасилования и избиения женщины господином ЯНУКОВИЧЕМ. Но якобы это следствие было прекращено из-за того, что откупились от свидетелей, и, соответственно, потерпевших”.

“Я хотел бы, чтобы была создана следственная комиссия, для того, чтобы были выявлены все эти факты, и чтобы Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО предоставил эту информацию следственной комиссии, и мы могли бы дальше сделать заключение в отношении таких фактов”, - отметил народный депутат из фракции БЮТ.

С.СОБОЛЕВ заявил, что фракция БЮТ обращается к Генеральной прокуратуре с просьбой немедленно проверить эту информацию. "И чтобы она не потерялась, я инициировал направление пяти писем, в том числе и господину ЯНУКОВИЧУ как председателю фракции Партии регионов, с просьбой направить свои кандидатуры во временную следственную комиссию по фактам, которые были обнародованы Григорием ОМЕЛЬЧЕНКО с трибуны ВР", - подчеркнул он.

Депутат добавил: "Такие письма уже отправлены, а регламент требует 5-дневного рассмотрения дела. И независимо от того, будет ли фракция направлять своих представителей, такая комиссия будет создана автоматически".

Депутат подчеркнул, что после расследования этого дела будет известно, "кому выгодно раздувание, а не реальное расследование инцидента в "Артеке".

УНИАН обратился за комментарием к этой информации в пресс-службу Партии регионов.

Справка УНИАН. 6 октября 2004 года народный депутат Украины Г.ОМЕЛЬЧЕНКО направил депутатский запрос на имя генпрокурора Украины "О возбуждении уголовного дела против премьер-министра, кандидата на пост Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА и привлечение его к уголовной ответственности за злоупотребление властью, служебным положением, препятствие деятельности народного депутата Украины, преднамеренное непредоставление копий судебных решений, других документов о бывших судимостях и совершенных преступлениях В.ЯНУКОВИЧА". Соответствующий запрос зачитал на заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.