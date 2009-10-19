Дело о растлении детей забрала Генпрокуратура
«Все желающие поговорить - к следователю»
|Валентин Наливайченко
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Ялте руководитель Службы безопасности страны Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО. В то же время он сообщил, что "сейчас дело забрали в Генпрокуратуру".
В настоящее время работники спецслужбы выполняют все необходимые поручения Генеральной прокуратуры, касающиеся этого резонансного дела, также во время расследования используются технические возможности СБУ.
«Процесс жестко взят под контроль генпрокурора», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
При этом он призвал политиков и журналистов не делать заявлений и не комментировать это дело.
«Отвечать надо следователю в кабинете следователя, а не делать заявления, а потом их опровергать и на этом спекулировать», - сказал руководитель спецслужбы.
В.НАЛИВАЙЧЕНКО также выразил свое личное мнение, как гражданина Украины и как отца, о том, что детей и семью «нужно оставить в покое».
«Есть процессуальные нормы. Все желающие поговорить, пожалуйста, к следователю», - сказал он.