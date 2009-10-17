Профсоюзы угрожают всеукраинской забастовкой

Федерация профсоюзов Украины проведет всеукраинскую забастовку вплоть до политических призывов отставки правительства, если Кабинет министров не ликвидирует задолженность по заработной плате и не сядет за стол переговоров с Федерацией профсоюзов Украины по вопросу разработки графика погашения долгов по зарплате и повышения минимальной зарплаты до уровня прожиточного минимума.

Об этом говорится в переданной УНИАН речи народного депутата Украины (Партия регионов), председателя Федерации профсоюзов Василия ХАРЫ во время сегодняшней акции “Бедности – нет!”.

“Президент и правительство не хотят повышать в 2010 году уровень заработной платы, и хотят «заморозить» все социальные гарантии. Во всех странах, в той же соседней России, на 30% увеличивается зарплата бюджетникам, значительно увеличивается зарплата производственникам и большими становятся пенсии”, - говорит В.ХАРА.

”Мы сегодня пользуемся прожиточным минимумом, который рассчитан по нормам 2000 года. В сторону увеличения его необходимо было пересмотреть еще в 2005 году. Мы требуем от Кабинета министров, чтобы тот соблюдал украинское законодательство, согласно которому минимальная заработная плата не может быть ниже прожиточного минимума”, - отмечает народный депутат. Также представитель профсоюзов озвучил требование принять меры по ликвидации задолженности по заработной плате, которая на сегодня составляет свыше 1,6 млрд. грн.

Как утверждает председатель ФПУ, Кабмин отказывается выполнить требования профсоюзов.

По его словам, в бюджетной сфере опять вводятся должностные оклады по всем тарифным разрядам единой тарифной сетки, исходя из размера должностного оклада (тарифной ставки) работника І тарифного разряда, меньше размера минимальной заработной платы.

Напомним, сегодня в Киеве на Майдане Незалежности профсоюзы провели акцию “Бедности – нет!”, организованную Федерацией профсоюзов Украины.

После митинга участники акции прошли к стенам Кабинета министров, где они вручили резолюцию всеукраинской акции протеста профсоюзов руководству правительства и Секретариата Президента.