Тимошенко полетела в Иерусалим

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня вечером отбыла с частной поездкой в Иерусалим.

Об этом сообщается на персональном сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я как верующий православный человек перед такими тяжелыми испытаниями, которыми является президентская кампания, и главное – наведение порядка в стране после выборов Президента, я хочу проехать по всем святым местам, я хочу посетить все важные для православных святыни», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Хочу побывать возле Гроба Господнего, хочу обязательно побыть в тех местах, которые связывают с именем Иисуса Христа. И просто исповедаться, причаститься, покаяться и идти вперед с верой, что Господь все же для Украины подготовил прекрасное будущее», - созналась премьер.

При этом глава правительства отметила, что ее поездка в Иерусалим частного характера и будет финансироваться за счет собственных средств. «Во-первых, это будут выходные дни, а во-вторых, абсолютно за собственные средства – ничего общего это с командировкой не имеет», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Поездка премьер-министра в Иерусалим продлится 17-18 октября.