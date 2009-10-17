Терёхин говорит, что никогда не был в Артеке и просит ГПУ возбудить дело
Заявление нардепа
Народный депутат от БЮТ Сергей ТЕРЕХИН просит Генеральную прокуратуру Украины возбудить уголовное дело за разглашение данных досудебного следствия или дознания по так называемому «делу Артека» и «неправдивые» обвинения в его адрес.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом говорится в заявлении, направленном С.ТЕРЕХИНЫМ на имя генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО.
Депутат обращается с просьбой «ускорить рассмотрение уголовных дел, учитывая, чтобы их результаты были беспристрастными и не влияли на ход последующих выборов».
По словам С.ТЕРЕХИНА, сообщения, опубликованные в СМИ, о якобы его личном участии «в событиях, произошедших на территории лагеря «Артек» или за его пределами... подавались обычной почтой, без дополнительных мер по охране содержащихся в них сведений, – следовательно, по своему статусу такие сообщения должны считаться разглашенными».
Представитель фракции БЮТ отмечает, что в документах, представленных народным депутатом Вадимом КОЛЕСНИЧЕНКО и народным депутатом Григорием ОМЕЛЬЧЕНКО, «содержится информация, которая в соответствии с законодательством не подлежит разглашению, поскольку такое разглашение влияет на проведение оперативно-разыскных действий и досудебного следствия и может повлиять как на свидетелей, так и на обвиняемых, особенно на детей, которые в этом деле классифицируются как пострадавшие лица».
В связи с этим С.ТЕРЕХИН просит генерального прокурора «по совокупности предоставленных доказательств возбудить уголовное дело по факту разглашения указанной информации народными депутатами и/или другими лицами, предварительно предоставленной и/или полученной от следственного МВД, ГПУ, свидетеля, пострадавшего лица или ее представителя согласно с пунктом 1 статьи 387 УКУ «Разглашение данных досудебного следствия или дознания».
С.ТЕРЕХИН заверяет, что никогда не находился на территории лагеря «Артек», а также в последний раз находился на территории Южного Крыма в 1994 году.
«С того времени я находился на территории Крыма лишь один раз в 2006 году в Бахчисарае и Севастополе, где с любезной помощью народного депутата Украины от Партии регионов В.БОНДИКА, была проведена однодневная экскурсия членов Сената Французской республики с целью обзора захоронений погибших французов во время Крымской войны», - говорится в обращении С.ТЕРЕХИНА.
Как сообщал УНИАН, 13 октября народный депутат от Партии регионов В.КОЛЕСНИЧЕНКО заявил о фактах развращения несовершеннолетних в “Артеке”.
В свою очередь министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО 14 октября сообщил, что еще в апреле этого года в деле о растлении двух несовершеннолетних детей, которые отдыхали в «Артеке», выдвинуто обвинение и задержан отец этих детей, а трое работников детского центра проходят в деле как свидетели.
По словам Ю.ЛУЦЕНКО, установлено, что отец этих детей, который работал журналистом, расстался с женой, однако она иногда позволяла ему брать их с собой на отдых, в частности в «Артек». Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, пострадавшие дети в свое время были усыновлены супругами.
Также установлено, что пострадавших детей, которые находились в «Артеке», вывозили на частную квартиру, где отец и другие неустановленные пока лица осуществляли с ними действия, которые квалифицируются как растление.
По словам министра, дети узнали некоторых людей, которые работают в «Артеке». Сейчас эти лица проходят в деле как свидетели, и прокуратура дала разрешение на проведение у них обысков.