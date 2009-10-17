Терёхин говорит, что никогда не был в Артеке и просит ГПУ возбудить дело

Народный депутат от БЮТ Сергей ТЕРЕХИН просит Генеральную прокуратуру Украины возбудить уголовное дело за разглашение данных досудебного следствия или дознания по так называемому «делу Артека» и «неправдивые» обвинения в его адрес.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом говорится в заявлении, направленном С.ТЕРЕХИНЫМ на имя генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО.

Депутат обращается с просьбой «ускорить рассмотрение уголовных дел, учитывая, чтобы их результаты были беспристрастными и не влияли на ход последующих выборов».

По словам С.ТЕРЕХИНА, сообщения, опубликованные в СМИ, о якобы его личном участии «в событиях, произошедших на территории лагеря «Артек» или за его пределами... подавались обычной почтой, без дополнительных мер по охране содержащихся в них сведений, – следовательно, по своему статусу такие сообщения должны считаться разглашенными».

Представитель фракции БЮТ отмечает, что в документах, представленных народным депутатом Вадимом КОЛЕСНИЧЕНКО и народным депутатом Григорием ОМЕЛЬЧЕНКО, «содержится информация, которая в соответствии с законодательством не подлежит разглашению, поскольку такое разглашение влияет на проведение оперативно-разыскных действий и досудебного следствия и может повлиять как на свидетелей, так и на обвиняемых, особенно на детей, которые в этом деле классифицируются как пострадавшие лица».

В связи с этим С.ТЕРЕХИН просит генерального прокурора «по совокупности предоставленных доказательств возбудить уголовное дело по факту разглашения указанной информации народными депутатами и/или другими лицами, предварительно предоставленной и/или полученной от следственного МВД, ГПУ, свидетеля, пострадавшего лица или ее представителя согласно с пунктом 1 статьи 387 УКУ «Разглашение данных досудебного следствия или дознания».

С.ТЕРЕХИН заверяет, что никогда не находился на территории лагеря «Артек», а также в последний раз находился на территории Южного Крыма в 1994 году.

«С того времени я находился на территории Крыма лишь один раз в 2006 году в Бахчисарае и Севастополе, где с любезной помощью народного депутата Украины от Партии регионов В.БОНДИКА, была проведена однодневная экскурсия членов Сената Французской республики с целью обзора захоронений погибших французов во время Крымской войны», - говорится в обращении С.ТЕРЕХИНА.

Как сообщал УНИАН, 13 октября народный депутат от Партии регионов В.КОЛЕСНИЧЕНКО заявил о фактах развращения несовершеннолетних в “Артеке”.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО 14 октября сообщил, что еще в апреле этого года в деле о растлении двух несовершеннолетних детей, которые отдыхали в «Артеке», выдвинуто обвинение и задержан отец этих детей, а трое работников детского центра проходят в деле как свидетели.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, установлено, что отец этих детей, который работал журналистом, расстался с женой, однако она иногда позволяла ему брать их с собой на отдых, в частности в «Артек». Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, пострадавшие дети в свое время были усыновлены супругами.

Также установлено, что пострадавших детей, которые находились в «Артеке», вывозили на частную квартиру, где отец и другие неустановленные пока лица осуществляли с ними действия, которые квалифицируются как растление.

По словам министра, дети узнали некоторых людей, которые работают в «Артеке». Сейчас эти лица проходят в деле как свидетели, и прокуратура дала разрешение на проведение у них обысков.