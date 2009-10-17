Яценюк призвал политиков не спекулировать на теме УПА

Лидер гражданской инициативы «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК призывает политиков не спекулировать на теме признания воинов Украинской повстанческой армии.

Об этом он заявил вчера в эфире программы «Большая политика» на телеканале «Интер».

«Есть закон Украины от 1993 года, который называется «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». В нем есть статья 6, которая легализовала Украинскую повстанческую армию», - напомнил А.ЯЦЕНЮК, поскольку указанный закон определяет статус лиц, принадлежащих к участникам боевых действий, в том числе воинов Украинской повстанческой армии, которые принимали участие в боевых действиях против немецко-фашистских захватчиков. При этом политик призывал прекратить политическую игру на этой теме и социально помочь всем ветеранам.

Политик отметил, что противостояние между воинами УПА и Красной армии имело характер гражданской войны. Он напомнил, что подобное сопротивление местное население оказывало большевикам в 1920-е годы на территории Центральной и Восточной Украины, где разрушали церкви, высылали в Сибирь, устраивали голод и сгоняли всех в колхозы.

«Через 20 лет тот же «буденовец» приехал уже на территорию Западной Украины и делал то же: расстреливал священников, высылал в Сибирь, разрушал церкви, забирал имущество. Что должна была делать тогда Западная Украина? Она делала то же, что делала Восточная Украина 20 лет перед этим. Она боролась за свой дом, за семью», - отметил А.ЯЦЕНЮК. Но при этом политик напомнил события начала Второй мировой войны: Западная Украина, которая в 1939 году с хлебом-солью встречала советскую армию, в 1941-м, после большевистских издевательств над местным населением, уже с хлебом-солью принимала немцев как освободителей. «Но уже через две недели эта эйфория прошла», - подчеркнул он.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что тогда местное население начало бороться и против большевиков, и против нацистов. «Были и те, кто сотрудничал с нацистами. Но я вам напомню: разве Красная армия, власовцы не работали с нацистами? Сотрудничали. Нюрнберг осудил нацистов и их коллаборантов. И мы должны сделать то же», - отметил он.

Лидер «Фронта перемен» призвал низко поклониться тем людям, которые воевали за независимость Украины, которые боролись с нацизмом, возложить цветы к их могилам и подумать о тех, кто сегодня еще жив, чтобы обеспечить им достойную старость. «Нужно сказать: это – наше прошлое. Давайте подумаем о нашем будущем, о наших детях, о том, какую страну мы проектируем, что мы сделаем непосредственно и чем мы отметимся в истории независимой Украины», - предложил он.

При этом А.ЯЦЕНЮК напомнил, что Украина потеряла 7 миллионов украинцев во Второй мировой войне. «Мы стали живым щитом. Это разве миф о великой Победе? Но мы такая же страна-победительница, как и Россия. И мы должны поклониться тем, кто завоевал эту победу», - подчеркнул он.

Политик отметил, что 9 мая этого года был в берлинском Трептов-парке и узнал о том, что его содержание финансирует исключительно Россия. «А почему он должен содержаться за средства России, если Украина такая же победительница? Мы также будем содержать Трептов-парк, потому что это не победа России, это наша общая победа, где были кроме россиян и украинцы, и очень много других наций», - отметил он.

Эта тема, по мнению политика, постоянно используется для получения электоральной поддержки. А.ЯЦЕНЮК считает, что нужно перейти в другой формат – к обсуждению будущему Украины. «Модернизация государства, то, куда мы двигаемся, какое наше место, какое будущее наше и наших детей – вот что должно быть предмет этой кампании», - суммировал лидер «Фронта перемен».