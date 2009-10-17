Эсдеки влились в Блок левых

Социал-демократическая партия Украины (объединенная) присоединилась к Блоку левых и левоцентристских сил и поддержала лидера Коммунистической партии Украины Петра СИМОНЕНКО единым кандидатом в Президенты Украины от блока.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на XXII съезде СДПУ(о), который прошел в Киеве.

Съезд решил образовать вместе с КПУ, партией «Справедливость», политической партией «Союз левых сил» избирательный блок политических партий «Блок левых и левоцентристских сил».

Кроме того, съезд рекомендовал межпартийному съезду Блока левых и левоцентристских сил, который пройдет 20 октября, выдвинуть единым кандидатом на пост Президента Украины от блока П.СИМОНЕНКО.

Также съезд избрал делегатами межпартийного съезда 200 членов партии.

Съезд уполномочил председателя СДПУ(о) Юрия ЗАГОРОДНЕГО заключить соглашение об образовании избирательного блока политических партий.

За присоединение к Блоку левых и левоцентристских сил проголосовали 244 делегатов, 5 – воздержались.

За поддержку П.СИМОНЕНКО единым кандидатом 236 делегатов проголосовали «за», 2 – против, 1 – воздержался.

Всего на съезде зарегистрировались 249 делегатов.