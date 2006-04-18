НУ рассматривает вариант досрочных выборов

Блок «Наша Украина» надеется на создание коалиции с БЮТ и СПУ, но среди других рассматривает вариант и досрочных выборов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель руководителя исполкома партии “Народный Союз “Наша Украина” Игорь ЖДАНОВ.

И.ЖДАНОВ презентовал проект программных ПРИНЦИПОВ деятельности коалиции демократических сил в Верховной Раде Украины 5-го созыва. Он выразил надежду, что эти программные принципы будут согласованы и подписаны «Нашей Украиной», БЮТ и СПУ. Он сообщил, что они наработаны на основе программы Президента и его ежегодного обращения к ВР.

И.ЖДАНОВ выразил надежду, что коалиция будет создана.

Отвечая на вопрос, что будет, если БЮТ откажется от коалиции, поскольку «Наша Украина» не соглашается на премьерство Юлии ТИМОШЕНКО, И.ЖДАНОВ сказал, что в случае, если при формировании коалиции будут думать не о должностях, то она будет создана. Он отрицал, что «Наша Украина» ведет переговоры с Партией регионов. Он такжн заметил, что сегодня аналитики блока отрабатывают разные варианты развития событий, в том числе и досрочные выборы. При этом он подчеркнул, что это лишь один из многих вариантов.

И.ЖДАНОВ также заметил, что не готов комментировать воспользуется ли Президент своим правом распустить парламент, если на протяжении месяца коалиция в ВР создана не будет.