Папа Римский подарил Тимошенко ручку

Встреча премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и Папы Римского БЕНЕДИКТА ХVІ проходила в частной Папской библиотеке и длилась полчаса.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

В начале встречи Ю.ТИМОШЕНКО поблагодарила Папу Римского за возможность проведения такой встречи. Получасовая беседа проходила в формате один-на один.

Его Святейшество Папа Римский БЕНЕДИКТ ХVІ подарил премьер-министру юбилейную ручку лимитированной серии, изготовленную к 500-летию собора Святого Петра в Риме.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО подарила точную лазерную копию рукописи „Христинопольский Апостол”. Эта рукопись написана в 12 веке на церковнословянском языке, она хранилась в монастыре в Христинополе, а сейчас во Львовском историческом музее.

Даря рукопись, Ю.ТИМОШЕНКО сказала Его Святейшеству, что Апостол является чрезвычайно дорогой реликвией для украинцев, и это точная копия книги.

Также в Ватикане Ю.ТИМОШЕНКО встретилась с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Тарчизио БЕРТОНЕ.

Кроме того, сегодня на встрече с украинской общиной в Италии Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что считает свой визит в Ватикан и встречу с Папой Римским чрезвычайно важными. “Это большое событие не только для меня – это событие для Украины”, - цитирует пресс-служба Кабмина слова главы правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО выразила надежду, что во время встречи с Папой Римским БЕНЕДИКТОМ ХVІ был случай обсудить все проблемы, с которыми сегодня сталкивается Украина, обсудить вопросы взаимоотношений между церковью и государством, а также обменяться мнениями относительно мероприятий, предпринимаемых в мире для укрепления духовности.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО находится с рабочим визитом в Ватикане.