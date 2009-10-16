В Партии регионов опять заговорили о федерализации Украины

Народный депутат Украины от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО не видит другой альтернативы развития украинского государства, чем ее федерализация.

Об этом идет речь в статье депутата под заглавием “Федеративная Украина: безальтернативная альтернатива развития украинского государства”, опубликованной в газете Верховной Рады Украины “Голос Украины” от 15 октября с.г. (Под статьей отмечено, что она напечатана в счет квоты фракции ПР в газете – УНИАН).

В частности, предложение федерализовать Украину представитель Партии регионов обосновывает тем, что Украина уже и так расколота: “Уже сейчас этнические и социокультурные отличия между регионами, часто из-за непродуманной и в большинстве провокационной политики центральной власти, перерастают в социальные конфликты и центробежные тенденции на экономической, культурной, языковой, этнической и религиозной почве”.

Как пишет В.КОЛЕСНИЧЕНКО, «северодонецкие съезды элит восточной и южной Украины 2004 и 2008 годов, позиция западноукраинских областных советов относительно результатов выборов Президента Украины 2004 года, результаты почти всех избирательных кампаний и опросов в Украине свидетельствуют о реальном существовании регионального разделения и существенных отличий между административно-территориальными единицами в Украине».

«В такой ситуации возможным вариантом решения этого сонма проблем может стать именно децентрализация власти по европейскому образцу и перестройка Украины на федеративных принципах», - говорится в статье.

Далее «регионал» В.КОЛЕСНИЧЕНКО отмечает, что “территория федеративного государства состоит из территорий субъектов федерации и других государственных образований. Вместе с тем федерация – это единое, целостное государство с общими вооруженными силами, денежной единицей, финансовой и налоговой системой”.

“В большинстве федеративных государств наряду с общефедеральной конституцией и законами действуют конституции и законы субъектов федерации. К тому же, обеспечивается верховенство федеральной конституции и федеральных законов».

При этом В.КОЛЕСНИЧЕНКО затрагивает языковый вопрос – “камень преткновения”, который, по его словам, также толкает страну к федерализации. Он, в частности, цитирует слова председателя комитета по сотрудничеству Украина-Бельгия в парламенте Бельгии Маргарет ГЕРМАНС о том, что в любом случае нельзя посягать на культурные, языковые особенности национальных меньшинств, проживающих в Украине. “Я считаю, выход из ситуации (для Украины) – это создание федеративного государства. Вам необходимо уважать культуру и мнения друг друга, что будет удовлетворять две нации, иначе стране придется разделиться. Однако развал государства – не лучший выход”.

«Наша страна очень разноцветная. Наверно, уже пора признать поражение иллюзорной попытки украинизации ее огромных территорий и городов», - заявляет в своей статье представитель Партии регионов.