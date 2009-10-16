Симоненко снова назвали кандидатом на пост, который он хочет отменить

Политическая партия «Союз левых сил» приняла решение о вхождении в избирательный блок левых и левоцентристских сил и выдвинула лидера Коммунистической партии Украины Петра СИМОНЕНКО кандидатом на пост Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняли делегаты І внеочередного съезда СЛС, который состоялся сегодня в Киеве.

В интервью журналистам П.СИМОНЕНКО сказал, что межпартийный съезд блока в составе КПУ, Социал-демократической партии Украины (объединенной), партии "Справедливость" и СЛС должен пройти 20 октября и окончательно решить вопрос о выдвижении его кандидатуры.

"Съезд решит тот вопрос, которого сегодня от нас требует закон, хотя он между нами уже решен", - отметил он.

По словам П.СИМОНЕНКО, возглавляемая им партия, в случае прихода к власти, не отказывается от намерений упразднить пост Президента. Однако стране для этого необходим определенный период, отметил лидер КПУ.

"Это в дальнейшем, безусловно, будет реализовано. Я еще раз подчеркиваю: надо решить вопрос о новой Конституции, проекты у нас есть, и мы едины в подходах, и ту редакцию, которую коммунисты предложили, мы готовы еще раз рассмотреть сообща и выработать общий документ, чтобы это не были только предложения Компартии", - заявил П.СИМОНЕНКО.