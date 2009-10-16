Шкиряк проведет «парад для Черновецкого»

В воскресенье, 18 октября, активисты Гражданского объединения «Новый Киев» проведут на Крещатике в столице «парад в стиле 70-х годов». Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе «Нового Киева».

По словам организаторов, парад будет приурочен «досрочному выполнению первой пятилетки «дерибана столицы».

Действо будет происходить на главной улице столицы, которая «окунется» во времена помпезного чествования генерального секретаря КПСС Леонида Ильича Брежнева. По аналогии с «брежневской эпохой», участники парада «поздравят» «генералиссимуса Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, отца всех киевлян, и его товарищей – членов политбюро» с «удачно проведенной коллективизацией коммунальной собственности, а также раскулачиванием «куркулей», информируют организаторы.

Как сообщает пресс-служба «Нового Киева», наряду с отрядами работников коммунальных служб, парковщиками, земельными махинаторами, работниками кладбищ каждый желающий сможет «отблагодарить» мэра за умение выполнить «пятилетку дерибана Киева» всего лишь за три года.

Финалом действа будет «белая волна» из активистов ГО «Новый Киев», которая «смоет» нечистоты, оставленные после себя властью столицы, отметили в пресс-службе гражданского объединения.