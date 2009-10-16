Тимошенко полетела к Папе Римскому

09:13, 16 октября 2009
Политика
1792 0

Кроме того премьер встретится с кардиналом Бертоне

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с рабочим визитом в Ватикан.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров, глава украинского правительства встретится с Его Святейшеством Папой Римским БЕНЕДИКТОМ XVI.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО проведет встречу с Государственным секретарем Святого Престола кардиналом Тарчизио БЕРТОНЕ.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО в августе 2009 года получила приглашение от Папы Римского БЕНЕДИКТА XVI совершить визит в Ватикан.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter