Тимошенко полетела к Папе Римскому

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с рабочим визитом в Ватикан.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров, глава украинского правительства встретится с Его Святейшеством Папой Римским БЕНЕДИКТОМ XVI.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО проведет встречу с Государственным секретарем Святого Престола кардиналом Тарчизио БЕРТОНЕ.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО в августе 2009 года получила приглашение от Папы Римского БЕНЕДИКТА XVI совершить визит в Ватикан.