Тимошенко полетела к Папе Римскому
09:13, 16 октября 2009Политика
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Кроме того премьер встретится с кардиналом Бертоне
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с рабочим визитом в Ватикан.
Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров, глава украинского правительства встретится с Его Святейшеством Папой Римским БЕНЕДИКТОМ XVI.
Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО проведет встречу с Государственным секретарем Святого Престола кардиналом Тарчизио БЕРТОНЕ.
Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО в августе 2009 года получила приглашение от Папы Римского БЕНЕДИКТА XVI совершить визит в Ватикан.
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