У Винского есть рецепт от победы Януковича

Лидер народно-патриотического объединения “За демократию и справедливость” Иосиф ВИНСКИЙ призывает председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА и премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО отказаться от баллотирования кандидатами в Президенты.

Соответствующее обращение И.ВИНСКИЙ обнародовал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Если в ходе избирательной кампании оппозиция поставит жесткое условие, чтобы люди, которые баллотируются, ушли с должности, – тогда фактически без руководства остается как правительство, так и парламент. А это требование абсолютно легитимное и правильное. Потому что всем понятно, что если кандидаты в Президенты будут баллотироваться с высших государственных должностей, то, безусловно, будут использовать служебное положение и государственную власть”, - сказал И.ВИНСКИЙ.

По его словам, сейчас конфронтация и методы власти и оппозиции достигли своего пика. “Понятно, должность Президента – важна, но я убежден, что для любой части людей, для которых Украина, – не пустой звук и понимание безопасности занимает первое место, было бы важно еще адекватно оценить ситуацию. Поэтому я хочу предостеречь этих двух политиков от баллотирования с должности председателя Верховной Рады и премьер-министра, и попытки задействовать эти институты власти в качестве серьезных аргументов во время избирательной кампании. Это может привести к серьезным катаклизмам. Нужно это остановить”, - добавил он.

В то же время И.ВИНСКИЙ отрицает, что сегодняшнее его обращение к В.ЛИТВИНУ и Ю.ТИМОШЕНКО можно рассматривать как поддержку кандидатуры лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА в кандидаты в Президенты. “Моя позиция к ЯНУКОВИЧУ давно определена и понятна. Я считаю, что ни в коем случае нельзя поддерживать его кандидатуру. И моя политическая структура будет делать все возможное, чтобы это не произошло”, - напомнил политик.

По его словам, рецептом от возможной победы В.ЯНУКОВИЧА на президентских выборах должно стать выдвижение единого кандидата в Президенты от демократических сил. “Моя политическая сила готова поддержать единого кандидата от демократических сил без каких-либо условий. Но я считаю, что ТИМОШЕНКО не может претендовать на то, что она является демократом после того, как она предприняла попытки изменить Конституцию и отменить выборы Президента, после того, как она сделала демарш по свободе слова в виде решения суда о запрещении антирекламы”, - заявил И.ВИНСКИЙ.