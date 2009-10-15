Тигипко: руководство Украины дискредитировало идею демократии

Руководящий класс Украины дискредитировал идею демократии на постсоветском пространстве, считает претендент на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, он сказал: «Американский истеблишмент понял, что напрасно “ставил на тех, чьим единственным положительным качеством была нелюбовь к России», комментируя высказывание советника Президента США по стратегическим вопросам Збигнева БЖЕЗИНСКОГО о том, что «его охватывает депрессия, когда он наблюдает за раздором в демократическом, пронезависимом лагере руководства Украины».

В эфире радиостанции «Голос Америки» З.БЖЕЗИНСКИЙ сравнил ситуацию в Украине с той, которая была в Польше в XVIII веке, когда там свирепствовала борьба группировок аристократической элиты, а страной манипулировали внешние силы – Пруссия, Австрия и Россия, и в результате Польша потеряла независимость.

«Збигнев БЖЕЗИНСКИЙ был среди тех, кто первым приветствовал успех «помаранчевых» в 2004 году, кто верил, что с ними в Украину придут устойчивая демократия и рыночные реформы. Но дорогие Западу политики Майдана оказались слабыми государственными менеджерами, склонными к раздорам и коррупции. Украина сегодня слабее, чем была пять лет назад, а ее руководящий класс дискредитировал саму идею демократии на постсоветском пространстве, – отметил С.ТИГИПКО. – И даже бывшие американские фанаты ЮЩЕНКО признали, что он совсем не оправдал их надежд. Успех Украины как демократического государства с рыночной экономикой могут обеспечить лишь ее граждане, предприниматели и та часть элиты, которая понимает, что основой независимости является сильная экономика. Мантры о преданности европейскому вектору и нелюбовь к России тут ни к чему».