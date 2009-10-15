Литвин пошутил про отставку Тимошенко

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает низкой вероятность того, что кадровые вопросы будут рассмотрены в полном объеме.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе парламента, В.ЛИТВИН сказал, отвечая на вопрос журналистов относительно возможного оптимистического продолжения решения кадровых вопросов после утверждения министра иностранных дел.

В.ЛИТВИН отметил, что условием рассмотрения новых кадровых назначений является предварительное определение с пятнадцатью проектами постановлений об освобождении ряда министров. Как он пошутил во время заседания Согласительного совета руководителей фракций, проще было внести постановление об отставке премьер-министра, тогда «вопрос об отставке неугодных министров решится автоматически, если для этого есть голоса».

Председатель Верховной Рады Украины считает негативным влияние политической составляющей на решение кадровых вопросов. Как пример он назвал кандидатуру ректора Киевского политехнического университета Михаила ЗГУРОВСКОГО, которого считает профессионалом и оптимальной кандидатурой на должность вице-премьера по гуманитарным вопросам. Но, по словам руководителя парламента, такому назначению помешает заявление ректора о поддержке им кандидатуры Юлии ТИМОШЕНКО на должность Президента Украины, и это даст основания для блокирования его кандидатуры. «Делая заявления подобного пошиба, нужно просчитывать и вероятные последствия. К тому же мне как председателю Верховной Рады никоим образом не нужны дополнительные поводы для блокирования парламентской трибуны», - подчеркнул В.ЛИТВИН.