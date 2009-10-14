Дело об изнасилованиях в Артеке специально «копали» в тайне от СП?

Главное управление Министерства внутренних дел в Крыму расценивает заявление народного депутата Украины от Партии регионов Вадима КОЛЕСНИЧЕНКО об изнасиловании несовершеннолетних в международном детском центре «Артек» (Большая Ялта) как умышленное предупреждение фигурантов уголовного дела, которое несколько месяцев расследуется органами МВД «в режиме особой секретности».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении пресс-службы милиции Крыма.

Как сказано в сообщении, в МВД Украины о возбуждении и расследовании дела знали «несколько высокопоставленных лиц», в милиции Крыма - только начальник и «руководитель соответствующего управления». Секретность расследования в МВД объясняют «тем, что основным свидетелям, которыми являются малолетние дети, может угрожать реальная опасность». «Народный депутат Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО, не разобравшись в ситуации и допустив «слив» информации в СМИ, фактически уведомил Департамент управления делами Секретариата Президента Украины, в чьем подчинении находится МДЦ «Артек», о проводимых и готовящихся оперативно-следственных мероприятиях, поставил жизнь свидетелей под угрозу», - заявили в крымской милиции.

«Вследствие провокационного заявления народного депутата, не знающего специфики расследования, допущено разглашение конфиденциальной информации, поставлена под угрозу эффективность дальнейшего проведения следствия», - считают в милиции.

Такие действия, заявили в ГУ МВД Крыма, «следует расценивать как попытку спасения репутации Департамента управления делами Секретариата Президента Украины, в ведении которого в нарушение законов и Конституции Украины до сих пор находится МДЦ «Артек».

«После скандала с назначением господина КИСЛИНСКОГО (бывшего заместителя главы СБУ), завершение расследования и предъявление обвинения по данному уголовному делу стало бы мощным ударом по репутации Секретариата Президента, способности его правильно подбирать и расставлять кадры на высокие государственные и хозяйственные посты», - подчеркнули в милиции Крыма.

Как сообщал УНИАН, 13 октября народный депутат от Партии регионов В.КОЛЕСНИЧЕНКО заявил о фактах развращения несовершеннолетних в “Артеке”, к чему были причастны и сотрудники лагеря.

Руководство “Артека”, в свою очередь, заявило, что факты развращения детей к центру не имеют никакого отношения.

Позже стало известно, что по этому вопросу депутат народный депутат Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО подавал многочисленные депутатские обращения Президенту, Генпрокуратуре и МВД. Г.ОМЕЛЬЧЕНКО также заявил, что в скандале фигурируют три народных депутата.

Главное следственное управление МВД расследует возбужденное по статье «растление несовершеннолетних» уголовное дело. Задержан обвиняемый. Правоохранительные органы проверяют причастность к преступлению других лиц.