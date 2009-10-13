Янукович начнет неделю с создания «дееспособного большинства в ВР»

Фракция Партии регионов в Верховной Раде на следующей пленарной неделе будет ставить вопрос о создании дееспособного парламентского большинства, которое возьмет на себя ответственность за ситуацию в стране на период проведения президентской избирательной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня в прямом эфире Черновицкой областной государственной телерадиокомпании.

«Если сейчас в парламенте не сплотится то большинство, которое возьмет на себя ответственность хотя бы на эти несколько месяцев (до выборов Президента Украины – УНИАН) будет беда», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, «на следующей пленарной неделе мы будем ставить этот вопрос ради преодоления кризиса, ради контроля над процессами во время проведения кампании, которые сегодня являются неуправляемыми».

В.ЯНУКОВИЧ также отметил недопустимость того, чтобы ситуация в государстве еще больше ухудшилась за 3-4 месяца, которые остались до смены этой власти.