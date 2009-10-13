Катеринчук: возвращение к старым тарифам в Киеве - победа оппозиции

«Возвращение к старым тарифам на тепло и горячую воду, о чем сегодня сообщил мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, я расцениваю как нашу общую победу оппозиционных сил Киевсовета». Об этом заявил народный депутат Украины, лидер Европейской партии Украины Николай КАТЕРИНЧУК сегодня после пресс-конференции мэра Киева, сообщили УНИАН в пресс-службе ЕПУ.

«На протяжении последних нескольких месяцев были направлены ряд судебных исков по этому вопросу. И если бы Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сам не отменил новые драконовские тарифы, то это заставили бы сделать его оппозиционные силы Киевсовета через суды», - отметил народный депутат.

Н.КАТЕРИЧУК напомнил, что 22 июля этого года он обратился в Шевченковский районный суд Киева с соответствующим иском. “И так совпало, что именно сегодня, 13 октября, должен был рассматриваться мой иск к Киевсовету о незаконности новых тарифов. Однако в последний момент судья заболел, и рассмотрение дела перенесли. Все это является свидетельством того, что совместными усилиями мы способны остановить нашествие обнаглевших чиновников столицы, которых, кроме собственной выгоды, ничто больше не заботит», - отметил лидер Европейской партии Украины.

По его словам, «сегодняшнее совместное блокирование трибуны Киевсовета показало, что здесь действительно есть сильная оппозиция, способная защитить киевлян и навести порядок в столице”. При этом Н.КАТЕРИНЧУК обещает: “Мы вообще не допустим, чтобы промэрское большинство принимало какие-либо необоснованные решения, которые не будут полезными в первую очередь для городской общины».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 октября, депутаты Блока Виталия Кличко при поддержке представителей Блока Николая Катеринчука и при участии народного депутата Кирилла КУЛИКОВА заблокировали президиум в сессионном зале Киевсовета с целью не допустить проведение сегодняшнего заседания сессии. Лидер блока В.КЛИЧКО обратился ко всем депутатам Киевсовета с предложением также поддержать блокирование и не допустить «массового мародерства» имущества и земли столицы. «Мы будем делать все для того, чтобы сессия не состоялась. Мы требуем, чтобы Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ отменил повышение тарифов. И второе наше требование - чтобы сессия проходила в соответствии с регламентом, в четверг», - сказал В.КЛИЧКО, который занял место в президиуме.

Днем состоялась пресс-конференция Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, на которой он заявил, что подписал распоряжение о снижении тарифов на жилищно-коммунальные услуги практически до уровня тарифов, действовавших по состоянию на 1 июня этого года.