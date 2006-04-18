Черномырдин ниоткуда не выходит, а только заходит

Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН считает, что товарооборот России и Украины должен удвоится и составить минимум 50 млрд. долл. в год.

Об этом он сказал в интервью газете «Дело» от 18 апреля.

«В товарообороте России и Украины в прошлом году мы вышли на цифру 23 млрд. долл. Хотя 5 лет назад эта цифра составляла всего 9 млрд. дол. Это абсолютно фантастические цифры», - сказал В.ЧЕРНОМЫРДИН.

«И должен сказать, что никто и не напрягался по-настоящему, никто грыжу не нажил», - добавил он.

По его мнению, возможности России и Украины намного превышают нынешние показатели.

«Минимальные возможности товарооборота между Украиной и Россией не менее 50 млрд. долл. И это далеко не предел. Ведь во времена Советского Союза мы имели 70 млрд. долл.», - сказал В.ЧЕРНОМЫРДИН.

По его словам, активизация сотрудничества сегодня наблюдается не только в сырьевых отраслях, но и в машиностроении, и в сельском хозяйстве, в авиации и космосе.

Он также не исключил, что совместная работа над самолет Ан-70 может продолжиться.

«Этот процесс неоднозначен. Когда есть позиция Министерства обороны - это одна позиция, а официальная позиция России - это совсем другое дело. Надо чтобы этим вопросом занимались специалисты. Именно они должны давать свои трактовки», - сказал посол.

Он отметил, что заявления о выходе из такого проекта могут делать только Президент, премьер или министр иностранных дел.

«Никуда ниоткуда мы не выходим. Мы только заходим», - сказал посол.