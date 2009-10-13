Акция протеста работников ХК «АвтоКрАЗ» возле ВР
17:05, 13 октября 2009Политика
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В среду, 14 октября, в 10.00 в Киеве, возле Верховной Рады Украины, состоится акция протеста работников ХК «АвтоКрАЗ» и людей, которые были уволены с этого предприятия.
Участники акции выразят протест против действий руководства предприятия и его владельцев, в частности народного депутата Украины Константина ЖЕВАГО.
Люди возмущены массовыми увольнениями, которые постоянно происходят на предприятии. Также участники митинга будут протестовать против невыплат зарплат. Работники завода заявляют, что руководство заботится о своих личных прибылях и совсем не думает о простых людях.
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