Порошенко напомнил Литвину про долг Рады перед МИДом

Министр иностранных дел Петр ПОРОШЕНКО призывает Верховную Раду рассмотреть проект закона о дипломатической службе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сообщил во время встречи председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА с представителями дипломатического корпуса Украины.

Министр отметил, что Верховная Рада имеет определенные долги перед Министерством иностранных дел. В частности, по его словам, парламент до сих пор не рассмотрел около 20 законопроектов, инициированных министерством, и важнейшим из них является проект закона о дипломатической службе.

П.ПОРОШЕНКО сказал, что соответствующий законопроект подготовлен и в течение недели будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады. Он сказал, что, кроме этого проекта, также Верховная Рада еще не рассмотрела ряд законопроектов о ратификации международных соглашений.

Со своей стороны, председатель Верховной Рады В.ЛИТВИН отметил, что есть два альтернативных законопроекта (о дипслужбе) по этому вопросу, и Верховная Рада готова их рассмотреть.