На президентские выборы в Украине ОБСЕ готовит 660 наблюдателей

ОБСЕ планирует направить на президентские выборы в Украине 60 долгосрочных наблюдателей и 600 краткосрочных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Киеве Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Владимир ЕЛЬЧЕНКО.

Он сообщил, что уже направлены официальные приглашения в адрес ОБСЕ и Бюро демократических институтов ОБСЕ, которые находятся в Варшаве.

По его словам, в наблюдении за президентскими выборами также примут участие представители Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

В.ЕЛЬЧЕНКО сообщил, что в конце сентября в ответ на это приглашение Киев и другие города посетила специальная группа ОБСЕ, которая сделала предварительные оценки своих потребностей.

«Эти предварительные оценки свидетельствуют о том, что к нам будет направлено до 60 долгосрочных наблюдателей, которые будут наблюдать не только за процессом выборов, но и за избирательной кампанией и ситуацией после выборов», - сказал он, добавив, что эти наблюдатели будут прибывать в Украину с конца октября.

Кроме того, по словам В.ЕЛЬЧЕНКО, в Украину прибудет 600 краткосрочных наблюдателей, что значительно больше, чем на предыдущих выборах.