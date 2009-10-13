«Высокопоставленых насильников» из Артека в ПР угрожают назвать поименно

Народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявляет, что не называет имен причастных к фактам изнасилования в международном детском центре «Артек» высокопоставленных должностных лиц, чтобы не навредить качественному и скорейшему расследованию уголовного дела.

Об этом В.КОЛЕСНИЧЕНКО заявил в комментарии УНИАН по поводу распространенной им сегодня информации о недостаточной активности правоохранительных органов при расследовании фактов изнасилований детей в Артеке, к которым, по его словам, причастны высокопоставленные должностные лица.

«Сегодня у нас есть проблема под названием «тайна следствия», - объяснил народный депутат и отметил, что он не может предоставить более детальную информацию, чтобы «не сломать ход расследования уголовного дела».

В то же время, сказал он, главной целью сегодняшнего заявления является информирование правоохранительных органов, что об этом уголовном деле известно, и ход и качество его расследования находятся под контролем общественности.

«Сейчас мы хотим получить ответы: почему до сих пор не завершено расследование, почему не допрошены ключевые фигуранты по делу и когда оно будет передано в суд», - сказал В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

По его словам, после получения от правоохранительных органов ответов на эти вопросы будет принято решение относительно дальнейших действий.

«Или нам придется продолжать привлекать внимание общественности, что такое уголовное дело есть и по нему проходят конкретные люди, или сообщить, что дело передано в суд и виновные понесут ответственность», - сказал народный депутат.

Он еще раз заявил, что «к уголовному делу причастны высокие должностные лица разного материального достатка и социального происхождения». «Это целая группа людей. Также есть группа пострадавших детей», - сказал В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 октября, В.КОЛЕСНИЧЕНКО заявил, что в “Артеке” насиловали детей. По его словам, к нему “обратилась мать двоих детей, которые были изнасилованы в „Артеке”. Я немедленно забил тревогу, и мы проверили факты. К сожалению, эти факты подтвердились. Сегодня мы делаем все, чтобы высокопоставленные преступники не избежали ответственности”.

По данным фактам возбуждено уголовное дело, сообщил В.КОЛЕСНИЧЕНКО.