Блок Кличко заблокировал президиум в зале Киевсовета

Депутаты Блока Виталия Кличко при поддержке представителей Блока Николая Катеринчука и при участии народного депутата Кирилла КУЛИКОВА заблокировали президиум в сессионном зале Киевсовета с целью не допустить проведения сегодняшнего заседания сессии.

Как передает корреспондент УНИАН, лидер блока В.КЛИЧКО обратился ко всем депутатам Киевсовета также поддержать блокирование и не допустить «массового мародерства» имущества и земли столицы.

«Мы будем делать все для того, чтобы сессия не состоялась. Мы требуем, чтобы Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ отменил повышение тарифов. И второе наше требование - чтобы сессия проходила согласно регламенту, в четверг», - сказал В.КЛИЧКО, который занял место в президиуме.

Он подчеркнул, что при организации сегодняшнего заседания Киевсовета были допущены нарушения. Кроме того, депутат уверен, что кроме этих земельных решений, которые уже оформлены в виде проектов решений, на рассмотрение будут вноситься дополнительные земельные предложения с голоса.

Блок Кличко настаивает на вмешательстве правоохранительных органов в ситуацию, которая сложилась в столице, и, соответственно, требует реакции на нарушения законодательства.

В.КЛИЧКО сообщил, что направил обращение в Шевченковский районный суд Киева по поводу законности проведения сегодняшнего заседания сессии.

В иске к Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ и заместителю городского председателя – секретарю Киевсовета Олесю ДОВГОМУ он указывает на нарушение сроков созыва пленарного заседания сессии, отсутствие полномочий у О.ДОВГОГО созывать пленарные заседания, а также на нарушение сроков предоставления материалов пленарного заседания сессии.

В.КЛИЧКО просит суд признать неправомерной бездеятельность Киевского городского председателя относительно созыва внеочередных заседаний сессии 13 и 14 октября, и запретить руководству Киевсовета проводить эти заседания.

Иск в суд передан 12 октября.

Обращаясь к депутатам, В.КЛИЧКО отметил, что сегодняшняя сессия может быть по результатам хуже для Киева, чем скандальная сессия 1 октября.

В свою очередь, БЮТ в Киевсовете также заявил, что не будет голосовать за земельные вопросы. В то же время БЮТ выступает за проведение сегодняшнего заседания, но лишь для того, чтобы рассмотреть тарифный вопрос.

Как проинформировала лидер фракции БЮТ в Киевсоветее Татьяна МЕЛИХОВА, на сегодняшнее и завтрашнее заседания подготовлены документы для отведения около 30 га столичных земель в зеленых зонах под застройку, в частности 21 га – на Столичном шоссе, где сплошной лес.

“Наша фракция участвовать в таком голосовании не будет. На собрании фракции принято такое решение», - сказала она, добавив, что единственная причина, почему депутаты БЮТ сегодня в сессионном зале – это требование снизить тарифы на ЖКУ в городе.

О.ДОВГИЙ после выступлений депутатов оппозиционных фракций собрал представителей СМИ на короткий брифинг. Он сообщил, что пригласил лидеров всех фракций Киевсовета на Согласительный совет, и выразил надежду, что состоится конструктивный разговор между всеми представителями политических сил.

О.ДОВГИЙ заверил, что сделает все, чтобы вернуть в сессионный зал «спокойствие и конструктив».