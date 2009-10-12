Устранив Порошенко, Тимошенко сможет печатать деньги?

Политолог Александр ПАЛИЙ считает, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО согласилась на назначение Петра ПОРОШЕНКО министром иностранных дел, чтобы освободить должность председателя Совета Национального банка Украины.

Такое мнение политолог высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Заинтересованность премьер-министра, очевидно, заключалась в том, что есть должность председателя Совета Нацбанка – эта должность может быть очень важной в свете выполнения обещаний правительства – нужно будет просто печатать деньги”, - заметил А.ПАЛИЙ.

Еще одним фактором, по его словам, было желание Ю.ТИМОШЕНКО иметь лояльный медиа-ресурс накануне президентских выборов. “Очевидно, Ю.ТИМОШЕНКО побаивалась влияния “5-го канала”, который достаточно серьезно влияет на политически обеспокоенную часть населения”, - считает А.ПАЛИЙ.

Эксперт также отметил, что Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО в этой ситуации было очень важно продемонстрировать наличие министра иностранных дел, что, в свою очередь, демонстрировало бы определенную стабилизацию внешнеполитического направления.

По мнению А.ПАЛИЯ, для самого П.ПОРОШЕНКО назначение руководителем МИД является реабилитацией после всех обвинений 2005 года в коррупционных скандалах, “принадлежности к «любим друзям» и тому подобное

Говоря в целом о назначении П.ПОРОШЕНКО, политолог заметил, что, с одной стороны, негативно оценивает его назначение министром иностранных дел из-за того, что новоназначенный глава МИД никогда не работал в этой системе. Но с другой - положительно, поскольку “наличие министра намного лучше, чем его отсутствие”.