Будущий Президент сделает все для роспуска ВР

У будущего Президента Украины есть два способа сформировать пропрезидентское парламентское большинство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ сегодня в Ивано-Франковске на пресс-конференции: «Украина накануне президентских выборов. Общая расстановка политических сил».

«Следующий Президент Украины, какой бы ни была его фамилия, попытается создать пропрезидентское большинство, новое пропрезидентское большинство в парламенте, – отметил И.ЖДАНОВ. - У него (Президента) есть два способа для этого: или силового давления и финансового поощрения, или путем переговоров».

Политолог не воспринимает силовой способ создания нового большинства. «Для меня абсолютно неприемлемым является способ силового давления и финансового поощрения с целью создания новой коалиции, - отметил И.ЖДАНОВ. - Я считаю, что абсолютно приемлемым является вариант переговоров о формировании нового пропрезидентского большинства. Если будущему Президенту не удастся сформировать новое пропрезидентское парламентское большинство, он, скорее всего, сделает все возможное, чтобы распустить нынешний парламент и назначить досрочные парламентские выборы».