Николаевская интеллигенция призвала поддержать Тимошенко

Николаевская интеллигенция призвала демократические силы на президентских выборах поддержать лидера БЮТ, премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в единогласно принятом обращении участников Форума николаевской интеллигенции, который был инициирован представителями просветительской отрасли, в частности, ректором Черноморского государственного университета им. Петра Могилы Леонидом КЛИМЕНКО.

Форум состоялся вчера в помещении библиотеки университета. В работе мероприятия приняли участие около 200 человек: научные работники и спортсмены, педагоги и медики, служащие и предприниматели, депутаты и студенты, фермеры и представители сельских и поселковых общин. Среди них – руководители и представители региональных элит, уважаемые люди, хорошо известные не только в Николаевской области и в Украине, но и за ее пределами.

Цель проведения форума – публичное обсуждение политической ситуации в стране и засвидетельствование общественно-политической позиции его участников, которые решили на будущих президентских выборах единодушно поддержать Ю.ТИМОШЕНКО.

Представители николаевской интеллигенции призвали украинцев, руководителей и представителей отечественных политических сил демократического направления, которые также выразили желание принять участие в президентской гонке, «не распылять силы демократического лагеря, а, объединившись вокруг Юлии ТИМОШЕНКО, вместе идти к победе демократии в Украине».

Это они подчеркивали в своих выступлениях.

Так, ректор ЧГУ им. Петра Могилы Л.КЛИМЕНКО в своем выступлении заявил: «Нам с вами необходимо определиться, кто из сегодняшних кандидатов может быть приемлемым для народа Украины и имеет реальные шансы на победу. Нам необходимо, чтоб победил действительно национальный, патриотический и трудоспособный лидер. И этот лидер – Юлия Владимировна ТИМОШЕНКО. Именно эта хрупкая, но очень мужественная и сильная женщина, достойна возглавить наше государство».

Его поддержал директор колледжа экономики и пищевых технологий Анатолий ОЛИЙНЫК. «Нам не безразлично, кто у нас будет Президентом. И я, как интеллигентный человек, не хочу, чтоб будущий Президент Украины путал Бабеля с Бебелем, а Хельсинские соглашения называл Стокгольмскими. А поэтому я свой выбор сделал. И буду работать на усиление авторитета Юлии ТИМОШЕНКО и ее команды на региональном уровне. Я знаю людей, которые входят в ее команду в Николаевской области, я глубоко уважаю их лидера – Романа ЗАБЗАЛЮКА. Это честные и компетентные люди, и я буду их поддерживать», - сказал А.ОЛИЙНЫК.