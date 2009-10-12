В ГлавКРУ опровергают Симоненко: украинцы стали жить лучше

В Главном контрольно-ревизионном управлении заявляют, что председатель Счетной палаты Украины Валентин СИМОНЕНКО обнародовал 6 октября 2009 года на пленарном заседании Верховной Рады Украины недостоверные и предвзятые данные о выполнении Государственного бюджета.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ГлавКРУ.

“6 октября 2009 года на пленарном заседании Верховной Рады Украины народные депутаты заслушали Отчет правительства о выполнении Государственного бюджета Украины за 2008 год. Содокладчик по этому вопросу – председатель Счетной палаты Валентин СИМОНЕНКО обнародовал недостоверные и предвзятые данные о выполнении государственного бюджета”, - отмечает ГлавКРУ.

“По объективным данным Государственного казначейства Украины, бюджет 2008 года выполнен, - отмечается в сообщении ГлавКРУ. - В общий фонд Государственного бюджета в 2008 году поступило 185 млрд. 853 млн. грн., что на 47,4% (59 млрд. 751,9 млн. грн.) больше, чем в 2007 году. Несмотря на невыполнение в ноябре-декабре 2008 года плановых показателей поступлений в общий фонд Государственного бюджета, в целом за 2008 год уровень выполнения доходной части составил 102,8% (перевыполнение составляет 5 млрд. 069,8 млн. грн.)”.

“Недовыполнение по отдельным показателям специального фонда было вызвано не зависящими от правительства обстоятельствами. При этом, даже с недовыполнением (по объективным причинам) бюджета по специальному фонду, в целом бюджет выполнен”, отмечает Главное контрольно-ревизионное управление.

В сообщении отмечается, что “по заключениям относительно выполнения Государственного бюджета Украины за 2008 год, утвержденным коллегией Счетной палаты, подтверждено, что бюджет 2008 года по общему фонду перевыполнен на более чем 5 млрд. грн. Следовательно, председатель Счетной палаты Украины В.СИМОНЕНКО обнародовал не официальную информацию Счетной палаты, а личную оценку”.

По информации ГлавКРУ, в выступлении вместо оценки усилий правительства, которые позволили вдвое сократить объем дефицита Государственного бюджета (в частности, бюджет 2008 года выполнен с дефицитом в 12,5 млрд. грн., или 1,3% ВВП, при запланированном дефиците в сумме 25 млрд. грн. – 2,6% ВВП) В.СИМОНЕНКО озвучил данные о дефиците платежного баланса. В частности, речь шла о его 13-миллиардном дефиците, к которому правительство не имеет никакого отношения, поскольку, согласно действующему законодательству, валютное регулирование и валютный контроль – это исключительная компетенция Национального банка Украины”.

Также в ГлавКРУ отмечают, что председатель Счетной палаты, в частности, обвинил правительство в невыполнении показателей поступлений специального фонда. “Возникает вопрос: почему В.СИМОНЕНКО считает, что за это невыполнение, которое связано с непоступлением средств от приватизации, несет ответственность правительство, а не глава государства, указами которого останавливались соответствующие решения Кабинета Министров Украины?!”.

Также в сообщении подчеркивается, что “абсолютно не соответствует действительности утверждение В.СИМОНЕНКО о том, что в прошлом году состоялось резкое падение жизненного уровня населения”.

По информации ГлавКРУ, благодаря усилиям правительства, средний размер пенсии в 2008 году увеличился в 1,5 раза и составил 895 грн., среднемесячная минимальная заработная плата составила 532,5 грн. (прирост - 23,8 процента), расходы на денежное обеспечение военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава увеличены в среднем на 24,7%. С целью улучшения демографической ситуации в Украине был увеличен в прошлом году размер социальных гарантий в связи с рождением ребенка, и полностью эти расходы профинансированы. В частности, размеры помощи при рождении первого ребенка, второго, а также третьего и следующего ребенка в 2008 году составляли 12 тыс. 240 грн., 25 тыс. грн. и 50 тыс. грн., соответственно.

По информации Главного контрольно-ревизионного управления, несмотря на мировой финансовый кризис, который поразил Украину в ІV квартале 2008 года, реальные доходы населения увеличились на 10,8%, что подтверждено данными Госкомстата, которые рассчитываются на основании международно-признанных стандартов и методик.

Также в сообщении ГлавКРУ речь идет о том, что во время доклада 7 октября на пленарном заседании Верховной Рады Украины В.СИМОНЕНКО “вместо выступления по вопросу, определенном в повестке дня как представление правительством Отчета о выполнении Государственного бюджета за первое полугодие 2009 года, построил свой доклад на собственных оценках выполнения бюджета за 8 и 9 месяцев. Это при том, что Госказначейство будет иметь возможность лишь после 25 октября свести и обнародовать официальные показатели выполнения бюджета за этот период. Никакой информации по этому вопросу ни правительству, ни депутатскому корпусу не было предоставлено”.

Это не первый случай, когда председатель Счетной палаты тенденциозно оценивает деятельность правительства Юлии ТИМОШЕНКО, отмечает ГлавКРУ, и напоминает, что, выступая с содокладом на заседании Верховной Рады Украины 27 июля 2006 года при рассмотрении отчета о выполнении Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2005 год", В.СИМОНЕНКО обнародовал недостоверную информацию о состоянии выполнения бюджета.

В ГлавКРУ отмечают, что в соответствии со статьей 19 Конституции Украины должностные лица обязаны действовать лишь на основе, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины, и базировать свои официальные выступления на достоверных данных, а не на своих вкусах и домыслах.

Счетная палата Украины как высший орган внешнего контроля над государственными финансами и член международной организации ВОКДФ – INTOSAI и ее должностные лица обязаны придерживаться политического нейтралитета в своей деятельности. Это четко прописано в Кодексе этики INTOSAI (часть 2 глава 3). Вместо этого, “выступления В.СИМОНЕНКО были политически заангажированными и направленными на дискредитацию правительства, которое в условиях мирового кризиса сверхусилиями обеспечивает выполнение бюджета и своевременную и полную выплату заработной платы, пенсий и других социальных расходов. Очевидно, что такие действия Валентина СИМОНЕНКО требуют надлежащей оценки и соответствующего реагирования”, - говорится в сообщении Главного контрольно-ревизионного управления Украины.