В БЮТ требуют арестовать Кислинского

Фракция Блока Юлии Тимошенко требует от генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО возбудить уголовное дело и взять под стражу заместителя председателя Службы безопасности Украины Андрея КИСЛИНСКОГО за использование им поддельного диплома о высшем образовании.

Об этом в комментарии УНИАН заявил народный депутат от БЮТ Андрей ПОРТНОВ.

«Мы требуем от генерального прокурора возбудить уголовное дело против КИСЛИНСКОГО и взять его под арест. Кроме того, мы требуем, чтобы были предприняты все необходимые меры для того, чтоб он не смог покинуть территорию Украины», - заявил депутат.

По словам А.ПОРТНОВА, то, что А.КИСЛИНСКИЙ использовал поддельный диплом, является «циничным и позорным для государства преступлением».

«То, что человек, который занимал важную государственную должность и в Секретариате Президента, и в СБУ, и был допущен к государственной тайне, работал с поддельным дипломом о высшем образовании – это очень серьезное преступление, и А.КИСЛИНСКИЙ должен быть наказан и наказан показательно», - заявил А.ПОРТНОВ.

Кроме того, по мнению депутата, состав преступления А.КИСЛИНСКОГО заключается не только в «служебном подлоге», но и в «хищении государственных средств».

«В соответствии с законодательством, сотрудник центрального аппарата госбезопасности должен иметь высшее образование… Это означает, что по поддельному диплому он незаконно получал зарплату, что является еще и хищением в особо крупных размерах», - заявил А.ПОРТНОВ.

Он подчеркнул, что БЮТ, в случае возбуждения уголовного дела, будет внимательно наблюдать за ходом его расследования.

Как сообщал УНИАН, сегодня министр образования и науки Украины Иван ВАКАРЧУК заявил, что результаты проверки Минобразования подтвердили, что заместитель председателя СБУ Андрей КИСЛИНСКИЙ не учился на историческом факультете Национального университета Украины им. Т.Шевченко. «Господин КИСЛИНСКИЙ в университете имени Тараса Шевченко не числится, и диплом об окончании исторического факультета не получал», - отметил министр.