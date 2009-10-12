Соратник Тимошенко решил защитить Ленина от Ющенко

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО предостерегает украинцев от тотального сноса коммунистических памятников и критикует соответствующий призыв Президента Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера вечером журналистам в Кременчуге Полтавской области.

В частности, отвечая на вопрос УНИАН, поддерживает ли он призыв В.ЮЩЕНКО к украинцам избавиться от коммунистических идолов Н.ТОМЕНКО заявил: «Памятники нельзя сносить так. Взяли и все сразу снесли. Необходимо все вопросы решать территориальной общиной».

Например, по словам вице-спикера, «если город определился, что памятник Ленина им нужен, значит он должен стоять. Если город хочет его снести, то необходимо это сделать, обсудив этот вопрос на местном уровне».

Как подчеркнул М.ТОМЕНКО, «мы не должны повторять ошибки наших предшественников, так как у нас скоро на одном постаменте будет третий или четвертый человек стоять: сначала цари, потом революционеры, теперь патриоты. Это как-то не правильно. Сначала надо принять решение и принять концепцию, кому ставить памятник».

Он также сказал, что уничтожать памятники советской эпохи не стоит. Их можно перенести в музеи или в скверы.

«А вообще в условиях кризиса снимать памятники, как хочет Президент, - это не антикризисное мероприятие», - подытожил вице-спикер.

Как сообщалось, вчера Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область открыл Музей жертв коммунистических репрессий в «Демьяновом лазе». Глава государства также отметил, что украинцы должны избавиться от коммунистических идолов, которые еще есть во многих городах и селах. «Мы приняли лакированную историю, которая создавалась для того, чтобы была толерантной, историю для того, чтобы не навредить никому», - сказал он. «За этим лаком была утрачена наша правдивая украинская история. А без собственной правдивой истории у нас не будет собственного государства», - отметил В.ЮЩЕНКО. Он призвал украинцев избавиться коммунистических символов и отправить кумиров тоталитарного режима на свалку истории. «Я убежден, мы очистимся от скверны, мы возродим истину и возродим справедливость», - сказал Президент.