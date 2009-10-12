В Киеве помощник нардепа стрелял в водителя

В Киеве в минувшую пятницу мужчина, назвавшийся помощником народного депутата, из пистолета для отстрела резиновых пуль ранил в ногу водителя автомобиля.

Как сообщили УНИАН в Днепровском райуправлении милиции, инцидент произошел 9 октября в 01.50 на Броварском проспекте напротив «Макдональдса».

Как рассказали в милиции, инцидент возник на бытовой почве. В частности, мужчина, назвавшийся помощником народного депутата, находясь за рулем автомобиля, начал выражать претензии другому водителю, который двигался впереди, из-за того, что тот вроде бы едет медленно. В результате словесного спора водитель, к которому выдвигались претензии, брызнул в своего оппонента одеколоном. В свою очередь, последний достал пистолет и произвел выстрел в направлении противника.

Сейчас милиция устанавливает все обстоятельства инцидента, опрашивает свидетелей, а также обоих участников инцидента для принятия соответствующего процессуального решения. Также сегодня будет выяснено, на самом ли деле стрелявший мужчина является помощником народного депутата.