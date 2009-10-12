Яценюк - политическим хулиганам: а вот за ваши яйца я могу и взяться (видео)

Лидер Общественной инициативы «Фронт перемен» Арсений Яценюк в воскресенье провел в Ужгороде вече с жителями Закарпатской области.

Накануне визита местная власть распространила слухи о том, что визит Арсения Яценюка в город не состоится. В день визита самолету, на котором Арсений Яценюк летел в Ужгород, было отказано в посадке в городском аэропорту, информирует пресс-служба «Фронта перемен».

Однако, вече с участием Яценюка все-таки состоялось на площади около Закарпатского областного государственного украинского музыкально-драматического театра. Всего на митинге, по данным пресс-службы, присутствовало около 5 000 человек.

Как отмечают во «Фронте перемен» среди сторонников находилось несколько десятков человек «бандитской наружности с ксенофобскими плакатами, содержание которых, по «случайному стечению обстоятельств»», было идентично скандально известным высказываниям мэра Ужгорода, в настоящее время находящегося под следствием за разжигание межнациональной розни. Провокаторы свистели в дудки, выкрикивали «ганьба, ганьба». В начале выступления лидера «Фронта перемен» в него полетели яйца с краской и помидоры. Арсений Яценюк продолжил выступление, не обращая внимания на летящие в его сторону предметы. Он прокомментировал этот инцидент так: «Я не тот типаж, который яиц боится. А вот за ваши яйца я могу и взяться».

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Арсений Яценюк призвал присутствующих на вече граждан к великодушию по отношению к провокаторам. «Простите этим людям, которые свистят, потому что им дали «по 50 гривен». Мы - великодушные, и поэтому мы станем на несколько этажей выше того, что происходит».

Политик также сказал своим сторонникам: «Не обращайте на это внимание. Испытания - это сложный путь. И это тоже испытание - для вас и для меня… Важно, что вы имеете веру. И я верю в вас. Поэтому у нас все получится».