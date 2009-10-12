Ющенко ввел Порошенко в состав СНБО

Текст указа - на сайте главы государства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ввел новоназначенного министра иностранных дел Петра ПОРОШЕНКО в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Текст соответствующего указа обнародован на официальном сайте главы государства. Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 9 октября назначила П.ПОРОШЕНКО министром иностранных дел.

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