Ющенко ввел Порошенко в состав СНБО
11:07, 12 октября 2009Политика
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Текст указа - на сайте главы государства
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ввел новоназначенного министра иностранных дел Петра ПОРОШЕНКО в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Текст соответствующего указа обнародован на официальном сайте главы государства.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 9 октября назначила П.ПОРОШЕНКО министром иностранных дел.
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