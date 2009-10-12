Литвин пойдет в отпуск только кандидатом в Президенты

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН во время избирательной кампании намерен находиться в отпуске лишь в те дни, когда парламент работает в пленарном режиме.

Об этом он заявил в эфире телеканала Интер в воскресенье.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что он пойдет в отпуск только после того, как состоится официальное выдвижение кандидатов в президенты.

На вопрос, кто будет подписывать законы в случае, если он будет в отпуске, руководитель парламента ответил: «Председатель Верховной Рады Украины».

Он напомнил, что парламент ежемесячно работает в пленарном режиме только две недели. «Когда Верховная Рада работает в пленарном режиме, я, взяв отпуск, буду работать среди людей, чтобы меня не обвиняли… А когда будет работа в комитетах, я буду работать в Верховной Раде и принимать необходимые решения», - заверил В.ЛИТВИН.