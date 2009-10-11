Грищенко: Порошенко может быть супер-эффективным министром

Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Российской Федерации, первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Константин Грищенко заявил в субботу в эфире Радио Свобода, что новый министр иностранных дел Украины Петр Порошенко обязан проводить политику Президента, но при этом может стать «супер-эффективным» главой внешнеполитического ведомства.

«Он сам не имеет ни права, ни конституционных возможностей вести свою собственную политику. Он должен вести политику Президента Украины», – сказал о Петре Порошенко Константин Грищенко.

Он напомнил, что внешняя политика в Украине – это одна из функций главы государства.

В то же время Константин Грищенко напомнил, что Петр Порошенко имеет профессиональное внешнеполитическое образование.

«Он может сам по себе построить определенную линию, и я считаю, что у него есть все для этого возможности. У него есть все возможности быть супер-эффективным министром, с точки зрения политической поддержки внутри страны», – сказал Константин Грищенко о Петре Порошенко.